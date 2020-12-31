الإنجيلية: احتفال الميلاد مقتصرًا على رؤساء المذاهب الإنجيلية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى


قال القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب.


تابع فى بيان رسمى: دعونا نتمسك بكلمة الله التي تحمل رجاءً أغنى بكثير من التحديات التي نواجهها، أصلي أن نراجع حياتنا وعلاقتنا مع الله وأننا نعلن يا رب أننا لك، ولغيرك لن نكون.



مضيفا: الميلاد ليس فقط فرصة لتوبة شخصية بل أيضًا فرصة لعمل الرحمة للذين يحتاجون أمل وأصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة.


أختتم: سيقام احتفال الميلاد هذا العام مقتصرًا على رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ويذاع على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء ٥ يناير الساعة ٧ مساءً

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