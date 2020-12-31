خضيرة يستقر على وجهته القادمة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس المستجدات الخاصة بمستقبل الدولي الألماني سامي خضيرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.


ومن المُنتظر أن يحسم اللاعب خطوتة الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن إستقر على الرحيل عن رفقاء كريستيانو رونالدو بعد أن خرج من حسابات أندريا بيرلو.


وقال موقع كالتشيو ميركاتو أن خضيرة يرغب في العودة لناديه السابق فريق نادي شتوتجارت على الرغم من رغبة أنشيلوتي في ضمه لإيفرتون.

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