براءة رامز جلال ومالك قناة Mbc من الاعتداء على الملكية الفكرية

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قضت اليوم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حكمها في الدعوي رقم 983 ببراءة كل من رامز جلال ومالك قناة ام بي سي بالاعتداء على الملكية الفكرية وأكد دفاع المجني عليها أنهم سيستانفوا أمام جنح مستأنف الاقتصادية.



وكان قد أقام المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، حيث قام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.





وتضمنت أوراق القضية أن هيام سليم صاحبة الفكرة المكتوبة لبرنامج رامز تحت الأرض ورامز تحت الصفر وهي بذلك شريكًا في تأليف المصنف السمعى البصرى وقد قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق اعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا انها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.