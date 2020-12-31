إصابة 16 صيدلي بفيروس كورونا بالقليوبية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن 16 صيدلي أصيبوا حتى الأن بفيروس كورونا، خلال الموجة الثانية للفيروس، منوها أن المصابون يخضعون جميعهم للعزل المنزلي، تبع القطاع الخاص وليسوا بالمستشفيات.

واضاف ثابت، في تصريحات صحفية اليوم، أن الصيادلة هم خط دفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، حيث أن أي مريض يشعر بأي أعراض إعياء يذهب أولًا إلى أقرب صيدلية، ليأخذ المشورة الطبية.

وأوضح نقيب صيادلة القليوبية، أن هناك لجنة مشكلة بدار النقابة لإدارة الأزمات، تتابع الحالات المصابة من الصيادلة على مدار الساعة، وحالاتهم الصحية أو احتياجهم للأكسجين في حالة نقصه، وتوفير ما يطلبونه على الفور.

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