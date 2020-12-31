دورة لـ"التعليم الطبي" لأعضاء هيئة التدريس بـ"طب بني سويف"

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 191 على عقد دورة التعليم الطبي لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري على نظم التعليم الطبي الحديث لكي يصبح الكادر الطبي بالجامعة مدربا على أعلى مستوى وقادر على تقديم خدمة علمية مميزة لطلاب كليات الطب والكليات العلمية الأخرى، جاء ذلك بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم دعوة المدربين المتميزين في هذا المجال من كليات الطب بجامعة القاهرة، والأكاديمية الطبية العسكرية، وعين شمس، وقناة السويس عبر نظام "الاون لاين" لتكوين فريق متميز من أعضاء هيئة التدريس قادر على تدريب باقي الأعضاء بالكلية نظرا لأن دورة التعليم الطبي أكثر تخصصا.

