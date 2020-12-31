عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي

تعرض الخماسي محمد مجدي "أفشة" ومحمد هاني ومروان محسن ومحمود كهربا وأكرم توفيق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19.

وأثبت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الأهلي بالأمس إصابة الخماسي محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومروان محسن ومحمود كهربا وأكرم توفيق بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون الخمسة إلى العزل الصحفي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة للتعافي من فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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