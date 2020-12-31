رئيس جامعة بني سويف: تدريب ذوي الهمم على المشاركة في الحياة السياسية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 191 على قيام كلية السياسة والاقتصاد بمبادرة تدريب مجموعة من ذوي الهمم على المشاركة في الحياة السياسية من خلال المشاركة في انتخابات المحليات القادمة وتعريفهم بأساسيات الإدارة المحلية بالتعاون مع كلية ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة، جاء ذلك بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان له، أن تلك المبادرة تأتى في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين إدارة التنمية المحلية والمجلس القومي للإعاقة وفي إطار السماح بتمثيل ذوي الهمم من قبل قانون الإدارة المحلية تمثيلًا مناسبًا على أن يقوم بالتدريب متخصصين من أساتذة الكليتين ونخبة من ممارسي العمل السياسي.

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