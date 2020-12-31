مجلس جامعة الفيوم يعقد جلسته لمناقشة الإستعداد لأمتحانات الفصل الدراسي الأول

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عقد مجلس جامعة الفيوم جلسته الشهرية رقم (180) وذلك اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بحضور أعضاء المجلس الموقر.



صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات التي تهم المجتمع الأكاديمي بجامعة الفيوم وكان من أهمها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20202021، بالإضافة إلى مناقشة الكليات الجديدة المقترح إنشاؤها بالجامعة وهي كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد وكلية الألسن، وكذلك البرامج الدراسية المقترح تفعيلها بجامعة الفيوم الأهلية والتي وصلت إلى عدد 27 برنامج في القطاعات المختلفة للطب والهندسة والإدارة.



وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنه تم إحاطة المجلس علمًا بعدد الدرجات العلمية التي تم منحها خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 من ديسمبر 2020 من خلال كليات الجامعة المختلفة سواء درجة الماجستير أو الدكتوراه والتي وصلت إلى 284 درجة ماجستير وعدد 114 درجة دكتوراه، أما بالنسبة للمسجلين في الدراسات العليا لنفس الفترة فقد وصل العدد الإجمالي إلى 314 طالب مسجل لدرجة الماجستير وعدد 182 طالب مقيد لدرجة الدكتوراه.

