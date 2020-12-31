كيف استعدت "التعليم" لحماية الطلاب من كورونا أثناء الامتحانات؟

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استعدت وزارة التربية والتعليم، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بإجراءات احترازية مكثفة لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد، بالتعقيم والتطهير المستمر.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.



١. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا.



٢. تعقيم جميع اللجان قبل بداية الامتحانات لحماية الطلاب والمراقبين، ومشرفي الامتحانات من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



٣. توفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب ومشرفي الامتحانات، قبل السماح لهم بدخول اللجان.



٤.ضرورة ارتداء جميع الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات، الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من الفيروس.



٥. تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصي 15 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي والإجتماعي بين الطلاب للحد من انتشار الفيروس.



٦. تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات الصحية، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.



٧. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول لتأمين الطلاب والعاملين ومكافحة فيروس كورونا.



٨. تطبيق تسهيلات للطلاب الذين تثبت إصاباتهم أو كانوا مخالطين.



٩. نبهت وزارة التربية والتعليم، على المديريات والمدارس بتوفير جو صحى آمن للطلاب في الدراسة وامتحانات الترم الأول.



وكانت انطلق العام الدراسي 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس الأعلى للجامعات على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.