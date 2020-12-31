كيف استعدت "التعليم" لحماية الطلاب من كورونا أثناء الامتحانات؟

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

استعدت وزارة التربية والتعليم، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بإجراءات احترازية مكثفة لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد، بالتعقيم والتطهير المستمر.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

١. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا.

٢. تعقيم جميع اللجان قبل بداية الامتحانات لحماية الطلاب والمراقبين، ومشرفي الامتحانات من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

٣. توفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب ومشرفي الامتحانات، قبل السماح لهم بدخول اللجان.

٤.ضرورة ارتداء جميع الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات، الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من الفيروس.

٥. تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصي 15 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي والإجتماعي بين الطلاب للحد من انتشار الفيروس.

٦. تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات الصحية، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

٧. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول لتأمين الطلاب والعاملين ومكافحة فيروس كورونا.

٨. تطبيق تسهيلات للطلاب الذين تثبت إصاباتهم أو كانوا مخالطين.

٩. نبهت وزارة التربية والتعليم، على المديريات والمدارس بتوفير جو صحى آمن للطلاب في الدراسة وامتحانات الترم الأول.

وكانت انطلق العام الدراسي 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
 
ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره التربيه غسل الأيدي امتحانات العام الفجر اجراءات التعليم

أخبار تهمك

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 23 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ 40 دقيقة

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هل طبقت المدارس الدولية إجراءات مواجهة كورونا في العام الدراسي الجديد؟

غلق المدرسة 28 يومًا.. إجراءات "التعليم" حال ظهور إصابات كورونا

"مناهج جديدة لانج".. أحدث تصور بشكل العام الدراسي

مع انطلاقها.. كيف طبقت المدارس إجراءات منع العدوى بكورونا؟

خوفًا من كورونا.. الجامعات تعاقب الطلاب غير الملتزمين بالكمامة

شائعات نفتها الحكومة بخصوص الدراسة والامتحانات بالجامعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

12:34 م

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

11:33 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»