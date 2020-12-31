تجارة حلوان تكتسح المراكز الأولى فى مسابقة مسرح المنوعات للعام الجامعى 2020-2021

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أعلن الأستاذ الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال عن فوز واكتساح طلاب الكلية بالمراكز الاولى فى مسابقة مسرح المنوعات للعام الجامعى 2020-2021، التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يأتي في إطار حرص الجامعة على المشاركة الطلابية والفنية التي تثري الوجدان وترتقيها.



أسفرت نتائج المسابقة على

فوز كاست (حلوان ) بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالمركز الأول على مستوى الجامعة فى المسرح، وفاز كورال الكلية (بالزمالك ) بالمركز الأول على مستوى الجامعة، كما فاز فريق الموسيقى ( بالزمالك ) بالمركز الثانى على مستوى الجامعة، وحصل فريق الموسيقى (بحلوان ) بالمركز الثالث.





وأعرب عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال عن بالغ سعادتة لاكتساح طلاب كلية التجارة للمراكز الأولى في المسابقة، مؤكدا أن مثل هذه المسابقات تساعد على اكتشاف المواهب الطلابية في الفنون المسرحية وغرس القيم الأدبية والثقافية والفنية المختلفة، موجهًا التهنئة للفائزين من طلاب الكلية لحصولهم على المراكز الأولى، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.



