ترقية 45 عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف.. تعرف على الأسماء

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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على ترقية 45 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم طبقا لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات واللجنة الدائمة للترقيات كلا فيما يخصه، وطبقًا للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها في لجان الترقيات المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.



ووجه الدكتور منصور حسن، التهئنة لهم مع تمنياته بدوام التقدم والتفوق وزيادة الأبحاث العلمية بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليًا.



بيان بالمتقدمين للتعيينات والترقيات السادة أعضـاء هيئـة التدريـس علي النحو التالي:



