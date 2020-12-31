ترقية 45 عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف.. تعرف على الأسماء

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على ترقية 45 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم طبقا لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات واللجنة الدائمة للترقيات كلا فيما يخصه، وطبقًا للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها في لجان الترقيات المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه الدكتور منصور حسن، التهئنة لهم مع تمنياته بدوام التقدم والتفوق وزيادة الأبحاث العلمية بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليًا.

بيان بالمتقدمين للتعيينات والترقيات السادة أعضـاء هيئـة التدريـس علي النحو التالي:

أخبار تهمك

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ ساعة الا ربع

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 23 ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

12:34 م

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

11:33 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»