وزير الإعلام يهنئ السيسي بالسنة الميلادية الجديدة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:05 م
أسامة هيكل وزير الإعلام
أسامة هيكل وزير الإعلام
ميسون أبو الحسن
بعث أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

 إنه لمن دواعى فخرى واعتزازى أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة بمناسبة قرب حلول السنة الميلادية الجديدة، أعادها الله على سيادتكم بالخير واليُمن والبركات، سائلين المولى، عز وجل، أن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام والرخاء تحت حكمكم الرشيد، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه، وأن يرعاكم ويوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الإعلام عبدالفتاح السيسي الفجر السنة الميلادية الجديدة أسامة هيكل

أخبار تهمك

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ 41 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بحلول العام الهجري

محافظ القليوبية يهنئ الرئيس بمناسبة العام الجديد: "نعاهدكم بالوقوف خلفكم"

مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

رئيس البرلمان يهنئ "السيسي" بالعام الميلادي الجديد

أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' يُهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ "السيسي" بحلول شهر رمضان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

12:34 م

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

11:33 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»