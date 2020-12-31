مباريات هامة لجمهورية شبين والداخلية وطنطا وبتروجت بالمظاليم

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المرتقبة :



1- نادي Z مع بتروجت





يستضيف فريق نادي زد بقيادة أسامة نبيه نظيرة فريق بتروجت بقيادة ياسر رجب، ويدخل زد اللقاء برصيد 12 نقطة، بالمركز الأول، عقب تعادله مع الترسانة بهدف لمثله، بينما بتروجت برصيد 8 نقاط في المركز السادس، بعد تعادله مع منتخب السويس بدون أهداف.





2- الداخلية مع الترسانة



يخوض الداخلية بقيادة هشام زكريا مع فريق الترسانة بقيادة علاء نوح، في مواجهة قوية ومرتقبة، حيث يتواجد في المركز الخامس برصيد 9 نقاط بعد تعادله مع السكة بهدف لمثله، بينما الترسانة بالمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق زد بهدف لمثله أيضاً.



3- منتخب السويس مع المريخ



يحل فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز ضيفأ على منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، ويخوض السويس اللقاء برصيد 10 نقاط بالمركز الثاني، بعد تعادله مع بتروجت بدون أهداف، بينما المريخ بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط عقب فوزه على طنطا بهدفين نظيفين.



4- النصر مع بورتو السويس



يلتقي فريق النصر بقيادة سيد عيد مع فريق بورتو السويس بقيادة أشرف توفيق، ويحتل النصر المركز السابع برصيد 8 نقاط بعد فوزه على القناة بهدفين مقابل هدف، خارج ملعبه، في حين يحتل بورتو المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد فوزه على سرس الليان بهدفين مقابل هدف.





5- سرس الليان مع النجوم





يلعب فريق سرس الليان بقيادة أسامة ححاج مع فريق النجوم بقيادة أمير عزمي مجاهد، ويدخل السرس اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 8 نقاط بعد هزيمته من فريق بورتو بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل النجوم المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق الزرقا بثلاثة أهداف نظيفة.



6- القناة مع طنطا



يلتقي فريق القناة بقيادة محمد صلاح مع فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال، ويدخل القناة اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، بينما طنطا في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، وخسر القناة وطنطا في الجولة السابقة من النصر والمريخ.



7- جمهورية شبين مع السكة الحديد



يلتقي فريق جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان مع فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور، بملعب جامعة المنوفية، حيث يتساوى الفريقين في رصيد 4 نقاط، الجمهورية في المركز الخامس عشر بعد فوزه على فريق كوكاكولا بهدفين مقابل هدف بينما السكة في المركز الرابع عشر بعد تعادله مع فريق الداخلية بهدف لمثله.

8- كوكاكولا مع الزرقا





وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء كوكاكولا مع الزرقا على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.



يلعب فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى مع فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي، ويحتل كوكاكولا المكرز الـ 14 برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف بينما فريق االزرقا في المركز التاسع برصيد 8 نقاط بعد أن تلقى الهزيمة أمام فريق النجوم بثلاثة أهداف نظيفة.



ترتيب المجموعة الثانية



1- زد إف سي 12 نقطة

2- منتخب السويس 10 نقاط

3- بورتو 10 نقاط

4- المريخ 9 نقاط

5- الداخلية 9 نقاط

6- بتروجت 8 نقاط

7- النصر 8 نقاط

8- سرس الليان 8 نقاط

9- الزرقا 8 نقاط

10- النجوم 7 نقاط

11- الترسانة 7 نقاط

12- القناة 6 نقاط

13- طنطا 5 نقاط

14- كوكاكولا 4 نقاط

15- السكة الحديد 4 نقاط



16- جمهورية شبين 4 نقاط



يقام 7 مباريات هامة في الثانية والنصف من عصر السبت بالمجموعة الثانية، لمنافسات دوري القسم الثاني للموسم الحالي 2020-2021.