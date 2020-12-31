الصين تسجل أول إصابة من السلالة الجديدة لكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، أول إصابة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، لشخص قادم من بريطانيا.

 

منحت السلطات الصحية في الصين، لقاح "سينوفارم" أول موافقة على استخدامه للوقاية من فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وتجاوزت نسبة فاعلية لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا 97% ممن تم إعطاؤهم اللقاح في المرحلة النهائية من تجربة فى إندونيسيا.

 

وأثبت اللقاح فاعليته بنسبة 97% في التجارب السريرية المبكرة هناك، ولكن معدل الفعالية النهائى لن ينتهى إلا في يناير، بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة.

 

بينما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح لقاح فايزر 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

 

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