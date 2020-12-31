الأوقاف وشباب القليوبية يتدخلان لإنهاء الصلح بين مواطن ورئيس مدينة

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تدخل الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لإتمام الصلح بين المواطن أحمد رزق الخضراوي مع اللواء خالد المحمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر.



ترجع أحداث الواقعة يوليو الماضي عندما تداول النشطاء فيديو لأحد مواطني شبين القناطر، ويُدعى "أحمد رزق محمد سالم الخضري"، اتهم فيه رئيس مدينة شبين القناطر، باحتجازه في غرفة نائب رئيس المدينة مجدي البكري، والتعدي عليه بالضرب، وسبه بألفاظ خارجة.



جاء ذلك على خلفية منع أحد أفراد أمن المجلس المواطن من الجلوس على سلم المقر، عقب جلوسه للاسترخاء بعض الوقت، نظرًا لتعبه، بعد وقوفه لمدة ساعتين، بسبب الزحام الشديد والتدافع من قبل المواطنين على خزينة مجلس المدينة، لدفع رسوم جديدة التصالح، التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.



من جانبه، قال أحمد رزق المواطن صاحب المشكلة: أنا موظف بوزارة العدل، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وأحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، ومصاب بالغضروف.



وأضاف رزق: لم أستطع الوقوف في طابور المواطنين الممتد أمام خزينة المجلس، فقمت بالاسترخاء على سلم المجلس، نظرا لحالتي الصحية، إلا أنني فوجئت بموظف الأمن ينهرني، ويقول لي بالحرف الواحد أثناء صعود نائب رئيس المدينة "قوم من هنا" فرديت عليه "مش قايم وخليك محترم"، بعدها قال لي نائب رئيس المدينة فيه إيه تعالي كلمني".



وتابع أحمد قائلا قال موظف الأمن لنائب رئيس المدينة، الواد ده يا باشا اقاعد على السلم معطل الطريق، فكرر نائب رئيس المدينة على قوله، "أنت قاعد ليه كده، فقلت له يا ريس أنت مش شايف الزحمة، وبدأت أصور له الزحمة بهاتفي، فخطفه موظف الأمن، وبعد ذلك صعدنا إلى مكتب نائب رئيس المدينة، وفوجئت برئيس المدينة يدخل عليه، وصفعني على وجهي أربع مرات وهو يقول لي أنا اللواء خالد رئيس المدينة، وقام بسبي بألفاظ خارجة، قائلا "احبسو الواد ده هنا لحد ما اتصل بالشرطة تيجي تاخده.