جامعة حلوان تنظم دورة تنمية مهارات الجوالين و الجوالات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
الفجر


نظم مركز التدريب الكشفي والإرشادي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تنمية مهارات الجوالين والجوالات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب واستغلال طاقاتهم، حيث تعتبر الجوالة من أفضل الأنشطة التي تساعد على تنمية الشباب بدنيًا واجتماعيًا وثقافيًا، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية وفي سائر شئونهم.

هذا وقد تم افتتاح أنشطة وفعاليات مركز التدريب الكشفي والإرشادى لجوالى وجوالات جامعة حلوان بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضه الادارة العامة للجامعات وجامعة حلوان الإدارة العامة لرعاية الشباب والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والجمعيات المركزية الكشفية والإرشادية وسوف يقدم المركز البرامج التدريبية ( دورة تدريبية لتنمية مهارات الجوالين والجوالات ودورة تدريبية لرواد الرهوط ودورة مساعد قائد وحدة كشفية ومشروع الخدمة العامة وتنميه المجتمع ) ويتضمن برنامج دورة تنمية المهارات محاضرات متنوعه بين العملى والنظرى والاون لاين بالاستعانة بمجموعه من المدربين والمحاضرين ( تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية - التعريف بالحركة الكشفية والإرشادية - المهارات الكشفيه انواع النيران والبلط والقياسات والارتفاعات والاسعافات الاوليه للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات - إدارة الذات - ورشه فنيه - اعداد الأبحاث والتقارير - الإقرار الضريبي وأهميته للاقتصاد المصري - ورشه ثقافية - التقاليدالكشفية - تقديم العروض والتطبيقات )
مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في الجلسات التدريبية وتتوالى الدورات التدريبيه الكشفية والإرشادية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية.

أقيمت الدورة تحت إشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمود رشاد مدير المركز، وبحضور القائد تامر موسى نائب رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

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