موعد مباريات الجولة السابعة لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة الـ 7 :



1- الشرقية للدخان مع سوهاج



يستضيف فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم نظيرة فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو في موقعة كروية مرتقبة، حيث يحتل الدخان اللقاء المركز الأول، برصيد 13 نقطة بعد فوزه على فريق بترول اسيوط بهدفين مقابل هدف، بينما فريق سوهاج في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد فوزه على فريق الألومنيوم بهدفين مقابل هدف.



2-المنيا مع ديروط







يحل فريق ديروط صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط ضيفاً على المنيا، الثاني برصيد 11 نقطة، وشهدت الجولة السابقة، تعادل ديروط مع الشبان 1-1 وتعادل المنيا خارج ملعبه مع الإعلاميين 1-1.





3- الألومنيوم مع تليفونات بني سويف





يستضيف فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف نظيرة فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال.



يدخل الالومنيوم اللقاء برصيد 10 نقاط وهو في المركز الخامس، وخسر مؤخرا من سوهاج 2-1 ، بينما التليفونات بالمركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق قنا بدون أهداف.





4-طهطا مع الفيوم



يلتقي طهطا بقيادة مصطفى حكيم مع الفيوم بقيادة أحمد بكرى، ويتواجد الفريق الطهطاوي بالمركز الـ 15 برصيد 5 نقاط زحسر مؤخرا من بنى سويف بثلاثية نظيفة، بينما يتواجد النادي الفيومي بالمركز السادس برصيد 10 نقاط وفاز بالجولة السابقة على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف.



5- شبان قنا مع كيما أسوان



يلعب فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين مع فريق كيما أسوان بقيادة عادل لحمه، ويخوض الشبان اللقاء بالمركز السابع برصيد 9 نقاط بعد تعادله مع فريق ديروط بهدف لمثله، بينما يحتل كيما المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد فوزه على فريق سمسطا بهدفين مقابل هدف.





6- بنى سويف مع قنا



يلتقي فريق بنى سويف بقيادة محمد يوسف مع فريق قنا بقيادة محمود إبراهيم، ويدخل أبناء بنى سويف اللقاء برصيد 7 نقاط في المركز الحادي عشر، في حين يتواجد نادي قنا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.





وفاز بني سويف مؤخرا على على طهطا بثلاثة أهداف نظيفة، فيما تعادل قنا بعد مع التليفونات بدون أهداف.





7- أسمنت أسيوط مع الإعلاميين



يستضيف فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيسم صالح نظيرة فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكناني، ويحتل الأسمنت المركز الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بينما الإعلاميين في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.



8- شباب سمسطا مع بترول أسيوط



يواجه فريق مركز شباب سمسطا بقيادة على حسن نظيرة مع فريق بترول اسيوط بقيادة كرم جابر، ويخوض سمسطا المواجهة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط ، بينما البترول في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، وخسر الفريقان بالجولة السابقة.





ترتيب المجموعة الأولى





1- الشرقية للدخان 13 نقطة

2- المنيا 11 نقطة

3- سوهاج 11 نقطة

4-. ديروط 10. نقاط

5- الألومنيوم 10 نقاط

6- الفيوم 10 نقاط

7- شبان قنا 9 نقاط

8- الإعلاميين 9 نقاط

9- بترول اسيوط 9 نقاط

10- قنا 8 نقاط

11- بنى سويف 7 نقاط

12- شباب سمسطا 6 نقاط

13- التليفونات 5 نقاط

14- كيما اسوان 5 نقاط

15- طهطا 5 نقاط

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

يقام السبت المقبل مباريات الجولة السابعة لمنافسات - مجموعة الصعيد - بدوري القسم الثاني، وذلك في الثانية والنصف عصراً، حيث تشهد المجموعة الأولى لقاءات هامة ومرتقبة في شمال وجنوب الصعيد.