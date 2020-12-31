مجلس النواب يُدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

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أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية دعم ومواساة لـ سعيد سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب اليمني في ضحايا الحادث الأليم الذي استهدف مطار عدن والذي راح ضحيته العديد من المواطنين الأبرياء.



وجاء في نص البرقية: " تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ الانفجارات التي استهدفت مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة لأداء مهامها الوطنية والذي راح ضحيته العديد من المواطنين."



وأكد الدكتور على عبدالعال أن مجلس النواب المصري يُندد بأشد عبارات الاستهجان هذا الحدث المأساوي الذي يؤكد أهمية إعادة اليمن إلى جادة الطريق ومسار السلام.



وتابع رئيس مجلس النواب: "أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة تهدف بالأساس إلى إفشال المساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجسر الهوة وتواصل الرحم بين الأشقاء."



وأضاف عبدالعال:"أن مجلس النواب المصري يؤكد أن مثل هذه الأعمال غير المسئولة لن تفت في عضد الحكومة الجديدة عن القيام بمهامها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الشقيق التي طال أمدها."



واختتم الدكتور علي عبدالعال البرقية قائلًا:" خالص مواساتنا لكم في ضحايا هذا الحادث الأليم "، داعيًا المولى عز وجل أن يُعجّل بشفاء المصابين.

