وزير الأوقاف يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد





هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد، وكلف عددًا كبيرًا من قيادات الوزارة بتقديم التهنئة لجميع الكنائس المصرية كل ومحيطه الإقليمي بأعياد الميلاد المجيدة.





سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا على مصرنا العزيزة وعام أمن وسلام على العالمين، وأن يعجل سبحانه وتعالى فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشرية جمعاء.







