القضاء الأردني يصدر قرارا بحل نقابة المعلمينَ وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:41 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وكالات

أصدر القضاء الأردني، اليوم الخميس، قرارًا بحل نقابة المعلمينَ وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وألقت السلطات الأردنية، القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة والعمل جار على تكفيلهم”.

 

وفي 25 يوليو الماضي، قرر النائب العام الأردني الدكتور حسن العبداللات، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وجرى “الإفراج عن جميع الأعضاء” في 23 أغسطس.

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