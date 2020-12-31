قرار عاجل من تعليم الإسكندرية في واقعة أداء طالب مصاب بكورونا الامتحانات في فناء مدرسة

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أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، بيانا، عن واقعة اجبار طالب على اداء الامتحان في فناء مدرسة وهو مصاب بكورونا.



وقالت المديرية إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أمر بالتحقيق فى واقعه اجبار طالب مصاب بفيروس كورونا على أداء إمتحان مادة اللغة الاجنبية مستوى رفيع في فناء مدرسة نجيب محفوظ التجريبية للغات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.



وقال محمد سعد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم تشكيل لجنة فورية برئاسة الدكتورة همت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق التعليمية، التابع لها المدرسة صاحبة الواقعة، وضمت في عضويتها ادارة المتابعة بالادارة وامن الادارة ومدير مرحلة المدارس الرسمية لغات بالادارة ومدير إدارة الاتصال السياسي بالادارة ومتابعة ادارة المتابعة بالمديرية وذلك لتحقيق الشفافية بين الإدارة والمديرية في هذا الشأن، للتحقيق العاجل والسريع في الواقعة وإعداد تقرير رسمي ورفعه لاتخاذ اللازم حيال الأطراف المعنية والمتورطين في الواقعة.

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وأكد سعد أن سلوك التنمر أخطر من الفيروس على طلابنا وعلي مجتمعنا حيث يؤدى لنتائج كارثية، مشيرًا إلى أن الوصمة الاجتماعية تؤدي لتفاقم الإصابة ب كورونا، منوها إلى أن قضية التنمر ضد مصابي فيروس كورونا، قد يؤدى ذلك السلوك غير السوي بدفع المصابين بالفيروس لإخفاء إصاباتهم، ومن هذا المنطلق يمكن أن يتسبب ذلك الأمر في إصابات كثيرة وحدوث مضاعفات خطيرة، لا تحمد عقباها، وتؤدي إلى تفشي الفيروس ومن ثم سقوط ضحايا ويعد هذا واجب إنساني واجتماعي ولا بد من تطبيق القانون بحزم على مرتكبي هذا السلوك المرفوض.



وأوضح أن من حقه فى حالة الظروف المرضية التى تحول دون وصوله لجنة الامتحان يحق له التقدم بطلب لتاجيل الامتحان للفصل الدراسى الثانى بنفس الدرجة الفعلية.



وبحسب ما تم تداوله، أن ولي أمر الطالب أبلغ ادارة المدرسة أن الطالب لديه اعراض كورونا وعنده امتحان بعد يومين إلا أن ولي الأمر قبل بإحضار ابنه إلى لجنة خاصة وقامت ادارة المدرسة بعقد اللجنة الخاصة بفناء المدرسة.



هذا وقد انتهت اللجنة بالتوصيات الاتية:

اولا: اقامة السيدة مديرة المدرسة المذكورة بمرحلة المدارس الرسمية لغات بالادارة لحين انتهاء التحقيقات.



ثانيا: احالة الموضوع برمته الى الشئون القانونية لعمل التحقيقات اللازمة فى هذا الشان على وجه السرعه والعرض علينا بما انتهت اليه التحقيقات برمتها بشكل عاجل.



ثالثا: تكليف وكيل القسم الاعدادى بادارة المدرسة تحت اشراف يومى من المرحلة والمتابعة بالادارة التعليمية



هذا وقد شدد سعد على ضرورة مجازاة المخطئ أيا كان موقعه، وذلك وفق ما تسفر عنه تحقيقات الشئون القانونية.