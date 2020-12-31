الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي

يُكثف مسؤولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب نادي الجونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.

ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم قوي في يناير المقبل، لتعويض رحيل السنغالي أليو بادجي والذي بات على أعتاب الانضمام لنادي أنقرة جوجو التركي على سبيل الإعارة بنية البيع.

وعلى الرغم من عدم القناعة الكاملة لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بقدرات بواليا إلا أن المهاجم الزامبي يعتبر أفضل المتاحين للتعاقد معه في يناير المقبل.

ويحاول مسؤولو النادي الأهلي، التوصل لخطوات متقدمة مع المهاجم الزامبي وناديه الجونة، انتظارًا للمفاضلة مع باقي الخيارات المتاحة أمام النادي الأحمر لتدعيم خط الهجوم.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف عن حاجة فريقه للتدعيم بصفقتين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويبحث مع إدارة النادي عن حسمهما في يناير المقبل.

أخبار تهمك

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ حوالي 4 ساعات

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يطلب عودة نجم الأهلي من الإعارة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمسنين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ حوالي 4 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:33 ص

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

12:01 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

09:33 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

10:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»