الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي





يُكثف مسؤولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب نادي الجونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.





ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم قوي في يناير المقبل، لتعويض رحيل السنغالي أليو بادجي والذي بات على أعتاب الانضمام لنادي أنقرة جوجو التركي على سبيل الإعارة بنية البيع.





وعلى الرغم من عدم القناعة الكاملة لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بقدرات بواليا إلا أن المهاجم الزامبي يعتبر أفضل المتاحين للتعاقد معه في يناير المقبل.





ويحاول مسؤولو النادي الأهلي، التوصل لخطوات متقدمة مع المهاجم الزامبي وناديه الجونة، انتظارًا للمفاضلة مع باقي الخيارات المتاحة أمام النادي الأحمر لتدعيم خط الهجوم.





وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف عن حاجة فريقه للتدعيم بصفقتين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويبحث مع إدارة النادي عن حسمهما في يناير المقبل.



