حصاد 2020.. شركة مياه أسيوط: إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بقيمة 360 مليون جنيه

أعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، "إنفوجراف" أوضحت خلاله أهم الإنجازات التى حققتها الشركة خلال عام 2020 ، وتطوير الأداء المؤسسى بمختلف القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه فى قطاع المشروعات، تم إحلال وتجديد 90 بئراً ارتوازياً، ورفع كفاءة محطة مياه التشيكى، ومحطة منقباد المرشحة الزلطية الجديدة، ومد وتدعيم شبكات وعدَّايات ومحابس وبرادات مياه شرب وإحلال وتجديد وتركيب 11 محطة نقالى، وتوريد وتأهيل 30 مولداً كهربائياً، ولف90 محرك كهرباء، بتكلفة إجمالية 360 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم مد وتدعيم خدمات الصرف الصحى لـ5 تجمعات ريفية بمركزى البدارى وأسيوط ضمن مشروع الصرف الصحىISSIP2 والممولة من البنك الدولى بتكلفةٍ إجمالية 1.2 مليار جنيه لخدمة 500 ألف مستفيد من السكان.

وأوضح رئيس شركة مياه أسيوط، أن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" عملت فى المرحلة الأولى على توصيل خدمات مياه الشرب النقية لـ55 تجمعاً ريفياً، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ7 تجمعات ريفية بتكلُفةٍ إجمالية 225 مليون جنيه، لخدمة 900 ألف مواطن، ثم تأتي" المرحلة الثانية " من المبادرة لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بــ 7 مناطق، وإحلال وتجديد 60 بئراً باستخدام الحفار الميكانيكي بجميع محطات المياه الارتوازية، وتوريد 22 مولداً كهربائياً بقدرة (550 و 325 ك . ف . أ)، بتكلفة إجمالية 155 مليون جنيه، أما عن محافظة الوادى الجديد فتم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالداخلة والفرافرة ، وحفر 6 آبار شرب بالداخلة والخارجة والفرافرة، وتوريد 33 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات، وغيرتا من المعدات بتكلفة إجمالية 52 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قطاع المعامل بالشركة قام بتنفيذ أعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات ضمانا لسلامة المنتج النهائى المقدم للجمهور، لينهى قطاع المعامل مع نهاية العام غسيل2500 خزان مياه، وإتمام غسيل للشبكات أكثر من3200 مرة، وتعقيم 45 بئراً ارتوازياً ، فضلا عن إعادة تأهيل 4 معامل بمحطات القوصية والفتح ومنفلوط والبدارى وسحب 300 ألف عينة، وتدعيم معمل الشركة بالوادى الجديد بـ55جهازا، وتوريد 5 أجهزة سبكترو فوتو ميتر، وتوفير حواجز مطاطية وماصة للزيوت بتكلفة إجمالية 4.2 مليون جنيه .

وقال إن الشركة فى قطاع التخطيط، حرصت على تطوير منظومة العمل باستحداث 9 نظم تكنولوجية للمعلومات والتطور التقنى لخدمات استقبال الشكاوى وصيانة محطات التشغيل بالدعم الفنى، وبرامج إصدار الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع والأرشفة الإلكترونية، وتقليل الفاقد من كميات المياه المنتجة والتدريب عن بعد وأجهزة تتبع السيارات، ومنظومة التحصيل الإلكترونى، كما تم تركيب 80 جهاز قياس تصرف المياه و45 جهاز قياس ضغط بوحدة إنتاجية المياه ، وربط 14 محطة بالشركة على نظام SCADA ، وتقليل الفاقد من المياه عن طريق تطبيق المناطق المعزولة DMA بعوائد مالية 7.5 مليون جنيه .

وفى مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين، أكد رئيس الشركة، أنه تم تنفيذ 170 برنامجاً تدريبياً وتنفيذ 45 ورشة عمل وندوة متنوعة لفنيي ومهندسي الشركة وأخصائيي القطاع المالى والشئون الإدارية بإجمالى 2800 متدرب، للارتقاء بالمستوي العملى للعاملين بالشركة في تخصصات مختلفة بمركز التدريب والخدمات.

وأضاف: بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع التجارى، تم افتتاح 4 مراكز خدمة عملاء بمراكز (أبوتيج – القوصية – الغنايم – مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد)، لتحقيق استفادة لحوالى مليون مواطن تقريباً، والذى تم تنفيذه بتكلفة إجمالية 750 مليون جنيه، لتصل مراكز خدمة العملاء إلى 7 مراكز تم افتتاحها، وجارٍ إنشاء 4 مراكز أخرى ، كما تم تغيير 50 ألف عداد مياه لا يعمل بآخر سليم، وشراء 20 ألف عداد مسبق الدفع لاستكمال تركيب عدادات العملاء الجدد، وتغيير العدادات المعطلة، وتفعيل شرائح الهاند هيل لدعم التحصيل والقراءة وتفعيل التحصيل اللحظى، وميكنة إصدار الفواتير للاشتراكات الكودية لـ10 أفرع، واستخدام البار كود فى تحصيل المطالبات وإنشاء مراكز شحن مسبقة الدفع بالقوصية وأبو تيج .

وأوضح، أن الأسطول الميكانيكي للشركة شهد العديد من التعزيزات من بينها توريد لودري حفار و 4 سيارات كباش وسيارتي مدمج وكراكة حديثة متعددة الأغراض، وإحلال وتجديد وصيانة وإعادة تأهيل 40 سيارة كسح ونقل مياه ونافورى.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، أنه خلال عام 2020 تم التواصل مع 15 ألف شكوى عن طريق الخط الساخن وخدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء، والصفحة الرسمية للشركة، بجانب إجراء 24 ألف استقصاء رأى للعملاء عن الخدمات المقدمة، و70 ندوة توعوية بالتعاون مع رجال الدين و12 ورشة تعليمية لتعليم السباكة الأولية التى يمكن للسيدات بالمنازل معالجتها حرصاً على توفير المياه، وتوقيع بروتوكول تعاون مع 15 جمعية خيرية أسفرت عن تركيب 4 آلاف و 500 قطعة موفرة للمساجد الأهلية والكنائس، فضلاً عن تقديم سيارتى خدمة عملاء متنقلة بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيه.