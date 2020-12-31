ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، تسجيل 32552 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليصل الإجمالي إلى 1.719.737 مليون.

وكشف المعهد الألماني، أنه سجل 964 وفاة جديدة بالفيروس، ما رفع الإجمالي إلى 33071.



