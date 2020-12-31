ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، تسجيل 32552 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليصل الإجمالي إلى 1.719.737 مليون.

 

وكشف المعهد الألماني، أنه سجل 964 وفاة جديدة بالفيروس، ما رفع الإجمالي إلى 33071.


وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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