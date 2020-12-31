ضبط هارب من حكم قضائي بالإعدام في قضية قتل عمد



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.



أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام إختباء ( عاطل – له معلومات جنائية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد" بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.وعلى الفور تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه.