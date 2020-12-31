جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا بـ ليلة رأس السنة 2021

غير محرك البحث جوجل واجهته الرئيسية احتفالا بليلة رأس السنة الميلادية 2021، ووضع صورة لساعة وهي تدق لانتهاء العام الحالي 2020 وبداية عام جديد، مع ظهور علامات الإلعاب النارية بمجرد الضغط على اللوجو، كنوعا من الاحتفال.





وقام محرك البحث جوجل بعرض بعض المعلومات عن الاحتفال بـ ليلة رأس السنة الميلادية ويتيح عرض رسائل التهنئة ومقاطع فيديو.





ويرتبط عيد الميلاد أو رأس السنة بعادات وتقاليد قومية لدى الدول الغربية كما يرتبط بعادات وتقاليد تتمثل في تبادل الهدايا بين الحبة والأصدقاء، وتبادل رسائل التهنئة لاستقبال العام الجديد أملين من الله عز وجل أن يكون عام خالي من الأمراض وينتهي وباء كورونا اللعين، الذي أصاب الملايين وحصد رؤوس مايقرب من 2 مليون نسمة.