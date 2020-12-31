ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية

Advertisements

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عدد 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18،750 كيلو جرام - مبلغ مالى–هاتف محمول) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية - له معلومات جنائية) وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.





وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( مليون و200 ألف جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.