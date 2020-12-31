برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخيمس أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني قد وضع بالفعل خطة من أجل الحصول على خدمات إيريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات القادمة.


وينتهي عقد مدافع السيتزينز بنهاية الموسم الجاري ويُمكن أن يوقع لأي نادي يوم الأول من شهر يناير دون الرجوع إلى فريقه ويسعى كومان إلى ضمه لتدعيم صفوف برشلونة.


وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن برشلونة وضعت بالفعل إستراتيجية الإستحواذ على صفقة جارسيا حيث سيتم الإعلان الشهر القادم عن الإتفاق مع اللاعب رسمياً بنهاية الموسم.

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كومان برشلونة الدوري الاسباني إيريك جارسيا

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