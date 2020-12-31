في ليلة رأس السنة.. القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بسوهاج

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم (2 فرد محلى الصنع- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد 14 خزينة آلية ) وبالكشف عن الطبنجة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.


وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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