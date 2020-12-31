جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
ريهام على


تفقد الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، شوارع المدينة "شارع المقابر - شارع الجلاء" لمتابعة انتظام سير العمل بمشروع رصف الطرق وتذليل المشكلات التي قد تعوق سير العمل،
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي أنه تم خلال الجولة تفقد أعمال رصف شارع المقابر بمدينة ابشواي لرفع كفاءته وتم التوجيه بغلق الطريق أمام المارة واستخدام الطرق البديلة لحين انتهاء أعمال الرصف كما تم رصد بعض أجزاء متهالكة بسور المقابر وعلى الفور تم إصدار توجيهات بترميم الأجزاء ومحارتها استعدادا لدهان الأسوار بعد انتهاء الرصف حفاظا على الشكل الجمالي والحضاري.

وعلي صعيد آخر بمتابعة تنفيذ قرارات الدولة بمنع وحظر التجمعات بالأسواق الإسبوعية ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد

تم تقسيم العمل للمجموعات ومناطق من رجال الوحدة المحلية موظفين وإشغالات على فترتين فترة مسائية حتى فجر اليوم التالي ثم من الفجر حتى نهاية وقت السوق
تسلم كل مجموعه موقعها لأخرى في نفس الموقع خالي من الباعة ومنع انعقاد السوق الإسبوعي للخضر والفاكهة بمدينة ابشواي وأبو شنب وشكشوك وسنرو القبلية بالإضافة إلي سوق المواشي بالسنجأ.
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية
جولة ميدانية لرئيس مدينة ابشواي لمتابعة منع انعقاد الأسواق الإسبوعية

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