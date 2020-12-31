محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

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هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد، قائلًا "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر أتقدم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعاده الله على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".



كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ وجموع الشعب المصري.



وقدم محافظ البحر الأحمر خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والآمان والسلام والاستقرار.