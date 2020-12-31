محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
محمد طه

هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد، قائلًا "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر أتقدم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعاده الله على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ وجموع الشعب المصري.

وقدم محافظ البحر الأحمر خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والآمان والسلام والاستقرار.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب عودة نجم الأهلي من الإعارة

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمسنين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ ساعتين و 43 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:33 ص

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

12:01 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

09:33 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

10:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»