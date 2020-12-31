بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله سيارة "مُبلغ بسرقتها بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة.

وبمواجهته إعترف بإشتراكه مع (سمكرى سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية) فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، والذى أكد ما جاء بأقوال المتهم الأول.. وأضافا بإشتراكهما فى إرتكاب عدد (6) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما الإجرامى من السيارات وكذا أجزاء من سيارة أخرى، حيث أقروا بتقطيعها لبيعها كقطع غيار.


بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وأتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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