الخارجية الأمريكية تعلق على انفجارات عدن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
انفجارات عدن
انفجارات عدن
وكالات

علقت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الأمريكية كالي براون، على الهجمات التي استهدفت مطار عدن الدولي أمس الأربعاء.

 

 وقالت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، إن الهجمات الإرهابية كشفت النية الخبيثة للذين يحاولون زعزعة استقرار اليمن".

 

وأضافت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الأمريكية: "مثل هذه الهجمات لن توقف أو تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم يستحقه الشعب اليمني".

 

وشهد مطار عدن، انفجارًا ضخمًا، أسفر عن مقتل 22 شخصاً أمس الأربعاء، بعد وقت قصير من وصول حكومة وحدة وطنية جديدة من السعودية، وأضافت الوزارة أن 50 آخرين أصيبوا في الانفجار.

 

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ذكرت أن 3 من موظفيها، يمنيان وروانداي الجنسية، قتلوا في الانفجار وأصيب ثلاثة آخرون.

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