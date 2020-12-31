'الأعلى للإعلام' يعلن انتهاء مهلة توفيق أوضاع الوسائل والمؤسسات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
ميسون أبو الحسن
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن انتهاء المدة المُقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وهي الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات.

وناشد المجلس في بيان له، جميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018، سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع، وذلك وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص.

وأكد المجلس في بيانه، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة، والتي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها وفقًا للسُلطة المخولة له قانونًا.

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كرم جبر توفيق أوضاع المؤسسات الإعلامية الفجر الأعلى للإعلام

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