أجهزة الأمن تداهم كيان وهمي للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية.





أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وإنتحال صفة دكتور جامعى وصحفى بإحدى المؤسسات الصحفية، وإعلانه على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) ومواقع التواصل الإجتماعى مستخدمًا شعار ولوجو المؤسسه الصحفية عن عقده دورات تدريبية فى مجالات (التنمية البشرية، تنمية المهارات في الحرف الصناعية المختلفة) زاعمًا أنها تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن من خلالها إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية، وإصطناع كارنيهات عضوية بأسم المؤسسة الصحفية.









وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه بمقر الكيان الوهمى المشار إليه وعثر بحوزته على (عدد كبير من الكارنيهات المزورة والمستندات والأوراق الدالة على ممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا هاتف محمول عليه صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



