ليلة رأس السنة | الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين بنية بداية عام جديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية مفاداه "هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية، بنية بداية عام جديد بدعة؟"، وجاءت الإجابة على النحو التالي:

أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صلاة ركعتين بنية بداية عام جديد، في ليلة رأس السنة الميلادية، ولا يمكن اعتبار الركعتين بدعة على الإطلاق، موضحا أنه لا مانع طلقا أن نبدأ عام جديد بصلاة ودعاء للمولى عز وجل فهذا أمر طيب حسن.

وجاء هذا  خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" العام الماضي.

وأعلن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الرسول الكريم كان يصلي قيام الليل كل ليلة، مضيفا أنه يمكن أن نُصلي ركعتين بنية طاعة الله، وبنية بداية سنة جديدة، يوم ليلة رأس السنة الميلادية.

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