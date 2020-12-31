ليلة رأس السنة| أفضل 3 أدعية لاستقبال العام الميلادي الجديد 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
دعاء ليلة رأس السنة، ننشر لكم أفضل أدعية يمكن ترديدها يوم ليلة رأس السنة الميلادية، وإليكم افضل 3 أدعية يمكن قولها مع نهاية عام وبداية عام جديد لاستقبال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، في السطور التالية:

1- حسبي الله لا إله إلا هو.. عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم.. آمنا به كلٌّ من عند ربنا.. وما يذّكر إلا أولو الألباب.. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا.. وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.

2- يا مقلب القلوب والأبصار..  يا مدبر الليل والنهار.. ويا محول الحال والأحوال.. حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة.. وأنت مالك الملك.. أسألك خيرها وخير ما فيها.. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها.. وأستكفيك مؤونتها وشغلها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سنة خير وبركة وفرح على جميع المسلمين.

3- اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين.. اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم.. عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي.. عام جديد مليء بالسعاده مع من احب.

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