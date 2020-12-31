موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

أكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي عن مفاجأة من العيار الثقيل يجهزها المدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لفريق نادي وادي دجلة قبل موقعة الفريقين المقبلة.









ودخل أحمد رمضان بيكهام دائرة اللاعبين المرشحين لقيادة الجبهة اليمنى ضد وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقان يوم غداً الجمعة لحساب لقاءات الجولة الخامسة من الدوري.









وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد هاني في اللقاء بعد إصابته بنزلة برد الأمر الذي جعله يغيب عن مران الأمس فيما سيتم حسم أمر مشاركته اليوم الخميس.



