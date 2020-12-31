المركزي للتعبئة والاحصاء:25 مليون تلميذ بمراحل التعليم ما قبل الجامعي العام الماضي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم الخميس "النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2020 "، ومن أهم مؤشرات النشرة، أن الفترة ما قبل الابتدائي ارتفع فيها عدد التلاميذ ليصل إلى 1.6 مليون تلميذ بنسبة 6.2% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.5مليون تلميذاً بنسبة 6.2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 110.5 الف تلميذاً بنسبة 6.2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020.

 

62.7  ألف مدرس (منهم 58.9 الف مدرس بنسبة 5.7%، من إجمالي مراحل التعليم العام، 3.8 الف مدرس بنسبة  2.3%  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)  عام 2019/2020 ، و12.4  الف مدرسة بالتربية والتعليم، 1.4 الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2019/2020.

 

الابتدائي:

13.8  مليون تلميذ بنسبة 54.3 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020(منهم 12.8 مليون تلميذ بنسبة 54.4% من إجمالي مراحل التعليم العام،  932.4 الف  تلميذ بنسبة  52.4 %  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري.

 

514.4 الف مدرس (منهم 440.6 الف مدرس بنسبة 42.9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 73.9 الف مدرس بنسبة 45.3 %  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2019/2020، و19.1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.6 الف معهداً بالتعليم الأزهري  عام  2019/2020 .

0.3  % نسبة التسرب فى المرحلة   الابتدائية عام 2019/2020 مقابل 0.4%  عام 2018/2019، و99.8 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2019/2020.

 

التعليم المجتمعي:

133.7 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0.5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020، و8.2 الف  مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0.7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2019/2020،5  ألف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام 2019/2020 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

 

الإعدادي:

5.6 مليون تلميذ بنسبة 22.2% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 5.2 ملــيون تلميذاً بنسبــة 22.2% من إجمالي مراحل التعليم العام،388.1 الف تلميذ بنسبة 21.8% مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2019/2020.، و297.6 ألف مدرس (منهم 254.8 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24.8 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 42.8 الف مدرس بنسبة 26.3 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020، و12.6  ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي بالتربية والتعليم ، 3.5 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2019/2020.، 2.7  % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2019/2020 مقابل 3.1 % عام 2018/2019 ، و39.2 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2019/2020.

 

الثانوي:

2.2  مليون تلميذ بنسبة 8.5% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.8 مليون تلميذ بنسبة 7.7 % بالتربية والتعليم ، 336.7 الف تلميذ بنسبة 18.9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020، و148.2 الف مدرس ( منهم 106.7 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.4 % من إجمالي المراحل التعليمية، 41.5 الف مدرس ازهري بنسبة 25.4  % من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر ) عام 2019/2020، و3.9 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.3 الف معهداً بالتعليم الأزهري  عام 2019/2020.

 

التعليم الفني:

2.1 مليون تلميذ بنسبة 8.1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 943.0 الف تلميذ بنسبة 45.9 % بالتعليم الصناعي، 869.8 الف تلميذ بنسبة 42.4% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، 240.6 الف تلميذ بنسبة  11.7 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى  عام 2019/2020، و146.7 الف مدرس (منهم 92.6 الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 63.1%، 41.2 الف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 28.1%، 12.9 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8.8%) من إجمالي مدرسين التعليم الفنى 2019/2020، و2.5 الف مدرسة (منهم 1.2 الف مدرسة بالتعليم الصناعي، 986 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 251 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2019/2020، و799.5 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 91.9 %، 70.4 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 8.1 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2019/2020 .

 

التربية الخاصة:

42.3 ألف تلميذ بنسبة 0.2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020 ، و9.9 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 1.0 % عام 2019/2020، و1.8 الف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2019/2020.

 

القراءات:

10  ألاف  تلميذ بالأزهر بنسبة 0.04 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020 ، و1.1 الف مدرس بالأزهر بنسبة 0.1 % عام 2019/2020، و119 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2019/2020 .

 

الإجمالي العام:

25.3 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2019/2020 مقابل 24.2 مليون تلميذ عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 4.7%من أجمالي التلاميذ ، و1.18 مليون مـدرس عــام 2019/2020 مقابل 1.21 مليون مـدرس عام 2018/2019 بانخفاض بلغ نسبته 1.5% من أجمالي المدرسين ، و67.5 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2019/2020 مقابــل 65.9 الف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها   2.5  % .


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