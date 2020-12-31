المركزي للتعبئة والاحصاء:25 مليون تلميذ بمراحل التعليم ما قبل الجامعي العام الماضي
أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم
الخميس "النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2020 "،
ومن أهم مؤشرات النشرة، أن الفترة ما قبل الابتدائي ارتفع فيها عدد التلاميذ ليصل إلى 1.6 مليون تلميذ بنسبة 6.2%
من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.5مليون تلميذاً بنسبة 6.2% من إجمالي مراحل
التعليم العام، 110.5 الف تلميذاً بنسبة 6.2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)
عام 2019/2020.
62.7 ألف مدرس (منهم 58.9 الف مدرس بنسبة 5.7%،
من إجمالي مراحل التعليم العام، 3.8 الف مدرس بنسبة 2.3%
من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)
عام 2019/2020 ، و12.4 الف مدرسة
بالتربية والتعليم، 1.4 الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2019/2020.
الابتدائي:
13.8 مليون تلميذ بنسبة 54.3 % من إجمالي
المراحل التعليمية عام 2019/2020(منهم 12.8 مليون تلميذ بنسبة 54.4% من إجمالي
مراحل التعليم العام، 932.4 الف تلميذ بنسبة
52.4 % من إجمالي مراحل التعليم
الأزهري.
514.4 الف مدرس
(منهم 440.6 الف مدرس بنسبة 42.9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 73.9 الف مدرس
بنسبة 45.3 % من إجمالي مراحل التعليم
الأزهري ) عام 2019/2020، و19.1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.6 الف معهداً
بالتعليم الأزهري عام 2019/2020 .
0.3 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2019/2020 مقابل 0.4% عام 2018/2019، و99.8 % معدل الانتقال من
المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2019/2020.
التعليم المجتمعي:
133.7 الف
تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0.5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020،
و8.2 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة
0.7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2019/2020،5 ألف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم
عام 2019/2020 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.
الإعدادي:
5.6 مليون
تلميذ بنسبة 22.2% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 5.2 ملــيون تلميذاً بنسبــة
22.2% من إجمالي مراحل التعليم العام،388.1 الف تلميذ بنسبة 21.8% مــن إجمالي
مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2019/2020.، و297.6 ألف مدرس (منهم 254.8 الف مدرس
بالتربية والتعليم بنسبة 24.8 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 42.8 الف مدرس
بنسبة 26.3 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020، و12.6 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي بالتربية والتعليم
، 3.5 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2019/2020.، 2.7 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام
2019/2020 مقابل 3.1 % عام 2018/2019 ، و39.2 % معدل الانتقال من المرحلة
الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2019/2020.
الثانوي:
2.2 مليون تلميذ بنسبة 8.5% من إجمالي المراحل
التعليمية (منهم 1.8 مليون تلميذ بنسبة 7.7 % بالتربية والتعليم ، 336.7 الف تلميذ
بنسبة 18.9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020، و148.2 الف مدرس (
منهم 106.7 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.4 % من إجمالي المراحل التعليمية،
41.5 الف مدرس ازهري بنسبة 25.4 % من
إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر ) عام 2019/2020، و3.9 الف مدرسة بالتربية
والتعليم ، 2.3 الف معهداً بالتعليم الأزهري
عام 2019/2020.
التعليم الفني:
2.1 مليون
تلميذ بنسبة 8.1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 943.0 الف تلميذ بنسبة 45.9
% بالتعليم الصناعي، 869.8 الف تلميذ بنسبة 42.4% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي
)، 240.6 الف تلميذ بنسبة 11.7 % بالتعليم
الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى
عام 2019/2020، و146.7 الف مدرس (منهم 92.6 الف مدرس بالتعليم الصناعي
بنسبة 63.1%، 41.2 الف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 28.1%، 12.9
الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8.8%) من إجمالي مدرسين التعليم الفنى 2019/2020،
و2.5 الف مدرسة (منهم 1.2 الف مدرسة بالتعليم الصناعي، 986 مدرسة بالتعليم التجاري
(العام ـ الفندقي)، 251 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2019/2020، و799.5 الف تلميذ
بالتعليم التجاري العام بنسبة 91.9 %، 70.4 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 8.1
% من إجمالي التعليم التجاري عام 2019/2020 .
التربية الخاصة:
42.3 ألف
تلميذ بنسبة 0.2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020 ، و9.9 الف مدرس
بالتربية والتعليم بنسبة 1.0 % عام 2019/2020، و1.8 الف مدرسة بالتربية والتعليم
ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2019/2020.
القراءات:
10 ألاف
تلميذ بالأزهر بنسبة 0.04 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020 ،
و1.1 الف مدرس بالأزهر بنسبة 0.1 % عام 2019/2020، و119 عدد معاهد بالأزهر ولا
يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2019/2020 .
الإجمالي العام:
25.3 مليون
تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2019/2020 مقابل 24.2 مليون تلميذ عام
2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 4.7%من أجمالي التلاميذ ، و1.18 مليون مـدرس عــام
2019/2020 مقابل 1.21 مليون مـدرس عام 2018/2019 بانخفاض بلغ نسبته 1.5% من أجمالي
المدرسين ، و67.5 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2019/2020 مقابــل 65.9 الف مــدرسة
ومــعهــد أزهــري عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 2.5 % .
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