تباين اسعار الاسماك اليوم الخميس 31-12-2020.. تراجع سعر المكرونة والجمبري

تباينت اسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق المصرية، حيث تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهاتقارنة بمستواه أمس ليتراوح بين 65 و75 جنيهًا، تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، بينما وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 16 و18 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 38 و42 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 70 جنيهًا و110 جنيهات.