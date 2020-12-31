1.8 مليون وفاة و82.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، تجاوز 82.7 مليون حالة.

 

وبحسب موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 82.708 مليون، وأن عدد المتعافين تجاوز 46.7 مليون، في فاق عدد الوفيات 1.805 مليون.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا، وتتقدم الولايات المتحدة أيضاً دول العالم بعدد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، وإيطاليا.

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