عاجل.. إعادة فتح طريقي السويس والكريمات الصحراوي بعد تحسن الأحوال الجوية

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق السويس أمام حركة المرور، وفتح طريق الكريمات أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية.









وأكد مدير الإدارة على الخدمات بتكثيف التواجد المروري بالطرق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.







