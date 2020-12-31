عاجل.. إعادة فتح طريقي السويس والكريمات الصحراوي بعد تحسن الأحوال الجوية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق السويس أمام حركة المرور، وفتح طريق الكريمات أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية.


وأكد مدير الإدارة على الخدمات بتكثيف التواجد المروري بالطرق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.


وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

أخبار تهمك

كورتوا يفتح النار على حكم لقاء إلتشي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يطلب عودة نجم الأهلي من الإعارة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ نصف ساعة

برشلونة أم باريس.. ديباي يكشف عن فريقه الجديد

منذ أقل من ساعتين

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي المقبلة

منذ 38 دقيقة

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

10:40 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

09:59 ص

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

08:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»