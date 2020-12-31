نافاس يودع توخيل برسالة مؤثرة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
ودع كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي المدير الفني السابق للعملاق الفرنسي توماس توخيل والذي أقيل من منصبه يوم الثلاثاء الماضي.


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال نافاس في تغريدة له: " شكراً جزيلاً ياسيدي على كل شيء وأتمنى لك حظ سعيد في المستقبل".


يُذكر أن نافاس ثالث لاعب في باريس سان جيرمان يقوم بتوديع الألماني توخيل وذلك بعد كيليان مبابي وتيموتي بيمبيلي وسط أنباء تفيد بإقتراب بوكتينيو من خلافته.

أخبار تهمك

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ نصف ساعة

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي المقبلة

منذ 39 دقيقة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يطلب عودة نجم الأهلي من الإعارة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

كورتوا يفتح النار على حكم لقاء إلتشي

منذ ساعة و 12 دقيقة

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 41 دقيقة

برشلونة أم باريس.. ديباي يكشف عن فريقه الجديد

منذ أقل من ساعتين

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

10:40 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

09:59 ص

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

08:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»