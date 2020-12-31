وزير النقل: وصول 13 عربة سكة حديد جديدة للركاب الى ميناء الاسكندرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد




أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.
أشار وزير النقل إلى ان العربات ال 13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 186 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.

وأكد الوزير أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل خاصة وأن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وان جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت فى زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات وفى تحسن مستوى الخدمة والتى بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع.

جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانات للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
وزير النقل: وصول 13 عربة سكة حديد جديدة للركاب الى ميناء الاسكندرية
وزير النقل: وصول 13 عربة سكة حديد جديدة للركاب الى ميناء الاسكندرية
وزير النقل: وصول 13 عربة سكة حديد جديدة للركاب الى ميناء الاسكندرية
وزير النقل: وصول 13 عربة سكة حديد جديدة للركاب الى ميناء الاسكندرية

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