ليلة رأس السنة.. رسائل تهنئة بالعام الميلادي الجديد 2021 New Year SMS

رسائل تهنئة ليلة رأس السنة 2021

بالسّنة الجديدة أهنّيكم، وأدعي ربّي يخلّيكم، يحفظكم ويفرّحني فيكم، ويسعدكم ولفوق يعلّيكم.

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين و أقووول كل عام و أنتي بخير

كل عام وأنتم في قلوبنا، ساكنون بين أهدابنا، تمونون على أرواحنا يا أغلى ما في حياتنا.

كثر ما أغليك في هاليوم أهنّيك، أدعيلك وأبكيك، عودلي الله يخلّيك، وخلّي العيد عيدين.

النّاس في العيد تحتفل، وأنا بحببيي محتفل، إن كلّ الناس عندها عيد، أنا عندي مليون عيد.

بالسّنة الجديدة نذكّركم، وبالخيرات نيجيكم، وبالأنوار والأفراح نشارككم.

يجعله عام أبيض عالكريم أسود عاللئيم منيل بـ 60 نيلة عاللى يعكنن عالحريم

سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات

سنة ورى سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد

أنا دلوقتى فوق السطوح لوما أرسلتش ليا رساله بمناسبة راس السنة خلال 5 دقائق هرمي نفسي

ماتفكرش ان ده صوت رنة موبايلك .. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير

صوتك زى المطر وشك زى القمر واذا اتكلمت بحس ان عندك جنون البقر

أنت الجمال أنت الدلال أنت الغزال أنت العشره منك بريال

فى قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك . وبسنه جديدة هنيتك

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

كل سنه والدنيا بين إيديكي والضحكه ما تفارق عينيكي وسنة جديدة جميلة علينا و عليكي ياحبيبتي

مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز وهنا .. أهنيك بالعام الجديد

احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد

ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل عام وانت بخير))

راحت سنة بكل ما فيها .. وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت… أغلى واحلى مافيها

لاحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: سنه سعيده: يا اغلى البشر

يا طيور السلام مري عليهم وبالعام الجديد هنيهم وقوليلهم إني بدعيلهم بسنة خير وربنا يحقق أمانيهم

أنا وقلبي فدى عيونك .. أنا تعودت على فنونك .. وما أبي سنة جديدة بدونك .. أبي أعيش روعة جنونك

اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم العام الجديد وايامه

أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير

مرت سنة وجات سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبك بقلبي محفوظ وأمين وكل عام وإنت بخير

اعذب تهنئه .. لاعذب احساس .. ياللي غلاك .. ماله قياس .. كل عام وانت اسعد ناس

سنة جديدة على الابواب .. وحبك بقلبي لسه ما مات .. مصيرك ترجع لي .. وتندم على اللي فات

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير

مع آخر لحظات راس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع.

حنكش بلبط انكش شعرك واتنطط علشان السنة الجديدة يا زغنطط.

نصيحة محب ..شوف نفسك السنة دي وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدى سنة جديدة ..بنفس حلوة وبريئة

يلّي في القلب مطرحكم، بالعيد جينا نهنّيكم، ونقول دايم يسعدك، والله العيد لايق ليكم.

قالوا العيد جاء، قلت شو الجديد، وحبيبي معاي كل يوم عيد.

من يوم بالمحبّة عرفناكم، وبالخير والبركة تعوّدناكم، العيد دايم فرح إن شاء الله بدنياكم.

العيد عيدين من يوم شرّفتونا، وبالنّور والبركات جيتونا، الله يخلّيكم نسعدكم وتسعدونا.

العيد عالأبواب قريب، وإنت عن بالي ما تغيب، يا أغلى وأرق حبيب، يا كلّك ذوق وطيب.

كل سنة وإنت معاي بالعمر كلّه، لو تبقى العمر معاي كأنّي عشت الدّهر كلهّ.

السّنة الجديدة تلوّح لينا جاي بالحب، والبركات تهنّينا، أتمنّى تكون سعيدة عليكم وعلينا.

مع نهاية السّنة فلننسى أسانا، وندعو الله أن يوفّقنا في خطانا، لننسى تعبنا وأذانا، ويكون العام الجديد بداية هنانا.

يا من تحقد عليّ أقول تحبني ولا ما تحبني، مع السّنة الجديدة أهنّيك، يمكن السّنة الجديدة تغيرك وتبدّل فيك.

العام الجديد فاتح ذراعه، فلنتحضّر لاستقباله، الله يسعدنا بأيّامه.





عام جديد بالسّعادة مليء، خلّيك متفائل والسّعادة ستأتيك.

لأن ولأول مره حصريا وعلى شاشة تليفونك وقبل كل الناس كل سنه وأنت طيب

لا رنات ولا رسائل ولا سؤال فيا .لو كنت ربيت كلب كان هوهو عليا

سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات

بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا





عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر بسنة 2017

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير..





مع إشراقة شمس عام جديد دعائي لكم حسناتكم تزيد وعيشكم يطيب

لا تحلم إني أقولك :سنــة سعيــدة!! لكن بقولك شي واحد (أنت سعادة كل سنة)

كل سنة وانت اعز اصدقائي كل سنة وانت سعيدكل سنة تبقى بقلبي وبشوفتك تكتمل فرحتي

حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس

ألغيت كل المواعيدحتى أكون معاك بالعام الجديد وأقولك بهمس الكلام كل عام وإنت سعيد

في خافقي شوق وغرام وفي نظرة عيوني كلام تقولك كل عام وإنت بخير والدنيا من غيرك ظلام

إسمك بقلبي انكتب بحروف من نور وذهب وخذ مني هالوعد كل عام وحبنا للابد

بمناسبة السنة الجديد نرسل باقة حب معسلة بوسااااات نسكبها على أجمل خد يملكه أغلى بشر

لو كنت ماتهمني ماسبقت الغير ،،،،،وقلت لك كل عام وانت بخير

الكل بقول لك :كل عام وأنت بخيربس أنا غير الناس بقول لك :أنت الخير لكل عام

يا اللي سلبت القلب وياللي كلامك عذب كل عام وأنت الحب

كل سنه وانتم طيبين ,ومعانا موجودين,بالبسمه منورين

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انت بألف خير

ليلة رأس السنة.. رسائل تهنئة بالعام الميلادي الجديد 2021 New Year SMS



باقة من الورود

بقدوم السنة الجديدة

معطرة بالعود

لك يا صاحب الجود





خاااص للغااالين

عمر السنه قرب على

آخر العام وأبي اتزهب للحياة

الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه

بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني

بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه

الأقدام تبقى الأماني في سنتنا

الجديده

نصيحة محب

شوف نفسك هالسنة وحاسبها

وشوف غلطاتك وعدلها

وإبدى سنة جديدة

بنفس حلوة وبريئة

لو جرحنا

وإنجرحنا

خلنا ننسنا

أو نتناسا

المهم نبدى سنة جديدة

والقلوب فيها متصافية

أنا وقلبي فدى عيونك

أنا تعودت على فنونك

وما أبي سنة جديدة بدونك

أبي أعيش روعة جنونك

الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك

والعين حنت قبل ينطق لساني

ولهان كلي بالغلا جيت أهنيك

وأزف لك أجمل وأرق التهاني

راحت سنة بكل ما فيها

وجتنا سنة وش يا ترى فيها

لكن أكيد إنت

أغلى وأحلى ما فيها

تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين





لك 3 وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام و أنت بخير

تعلن شركة حمودة للالبان عن هروب 150 بقرة يا ريت تكبر عقلك و ترجع

لو خيرونى بين حبك ومال قارون هاختار مال قارون sorry الحياه صعبه

تعلن وزارة الصحة عن مجنون هارب بس وربنا عشان العشرة الي بينا ما فتنت

تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد ..كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب

كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعقلي

فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني .. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة .. خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك

سنة ورى سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد

اليوم : أحبك وبكرة : أعشقك وبعده : أموت فيك و السنة الجديدة : من غيرك ما أقدرش أعيشها

في مساء ساحر مع دعاء طاهر اهدي باقة ورد عاطر لاحلى من مر على الخاطر كل سنة و انت على البال حاضر





بتبدى سنة جديدة

وما نبي رسايل قديمة

نبي كل شيء جديد

نتفائل فيه بسنة سعيدة

يا أغلى البشر والأحباب

سنة جديدة ع الأبواب

ودمعي والله على حد الاهداب

قررت أنسى العتاب

بلا ذنب وبلا أسباب

وأهديك أحلى المسجات

وأتمنى منك أسمع الجواب





باقة من الورود

بقدوم السنة الجديدة

معطرة بالعود

لك يا صاحب الجود

ودعت بك عام مضى

وأقبلت بك عام جديد

يلي حياتي لك فدى

يالله عسى عامك سعيد





أتحدى العالم وأنا معاك

وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك

ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي

أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك



