"العربيات دخلت في بعض".. تصادم 5 سيارات بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن تصادم 5 سيارات بطريق "القاهرة الاسماعيلية" الصحراوي بسبب الشبورة المائية الكثيفة،، ووقوع حالات وفاة وإصابات، جار حصر عددهم.

وشهد طريق "القاهرة الاسماعيلية" الصحراوي حادث مرورع بسبب الشبورة المائية الكثيفة، ما أسفر عن تصادم عددًا من السيارات الملاكي، ووجود ضحايا.


وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفين ومصابين بطريق "القاهرة الاسماعيلية" الصحراوي.


ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام عدد من السيارات بسبب انحجاب الرؤية إثر وجود شبورة مائية كثيفة على الطريق.
"العربيات دخلت في بعض".. تصادم 5 سيارات بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
"العربيات دخلت في بعض".. تصادم 5 سيارات بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
"العربيات دخلت في بعض".. تصادم 5 سيارات بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
"العربيات دخلت في بعض".. تصادم 5 سيارات بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

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