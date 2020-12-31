مستشار وزير الزراعة: القطاع شهد طفرة في 2020 (فيديو)

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قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة شهد طفرة خلال 2020، مشيرا إلى أن الدولة توجهت لإقامة مشروعات عملاقة لتنمية القطاع وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

وأشار "مصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لأول مرة يتم الاهتمام بالمراعي والوديان ضمن اهتمامات الحكومة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، حيث تم اطلاق مشروع قومي لتنمية المراعي.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أنه تم اطلاق برامج للاستفادة من مياه السيوب والأمطار لاستخدامها في الري التكميلي، وتنمية الموارد الطبيعية.

