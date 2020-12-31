مستشار وزير الزراعة: القطاع شهد طفرة في 2020 (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة شهد طفرة خلال 2020، مشيرا إلى أن الدولة توجهت لإقامة مشروعات عملاقة لتنمية القطاع وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
وأشار "مصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لأول مرة يتم الاهتمام بالمراعي والوديان ضمن اهتمامات الحكومة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، حيث تم اطلاق مشروع قومي لتنمية المراعي.
وأضاف مستشار وزير الزراعة، أنه تم اطلاق برامج للاستفادة من مياه السيوب والأمطار لاستخدامها في الري التكميلي، وتنمية الموارد الطبيعية.

أخبار تهمك

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب عودة نجم الأهلي من الإعارة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ نصف ساعة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ ساعتين

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي المقبلة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة أم باريس.. ديباي يكشف عن فريقه الجديد

منذ أقل من ساعتين

كورتوا يفتح النار على حكم لقاء إلتشي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

10:40 ص

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

09:59 ص

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

08:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»