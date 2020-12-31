مستشفى الأطفال التخصصي ببنها يستقبل 12 طفلا مصابين بفيروس كورونا

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كشفت مصادر طبية بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين، 12 طفلا، أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص الطابق الثانى بالمستشفى كعزل صحي للأطفال دون الـ 15 عاما.



وكشفت المصادر، أنه جرى حجز طفلين فقط حتى الآن بالمستشفى، فيما جرى صرف بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لـ 10 أطفال مع عزلهم منزليا، حيث جرى تسجيل بياناتهم للتواصل والمتابعة مع ذويهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى مدار اليوم.



واوضحت، أن أعمار الحالات التي جرى استقبالها حتى الآن تتراوح ما بين 6 شهور وعامان و5 سنوات، حتى 16 عامًا، وكان المستشفى خصص الدور الثانى كعزل لمصابي كورونا من الأطفال، كما أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقتة لخدمة المرضى ورعايتهم.



وكان مصدر طبى بمستشفى الاطفال التخصصى ببنها قد قال إنه جرى تخصيص الدور الأول إداري بالمستشفى، لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات ربما يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.