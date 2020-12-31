"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تجتاح البلاد أول أيام العام الجديد
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
لا داعي للخوف و القلق من الظاهرة الجوية التي تتحدث عنها الأرصاد الجوية، والتي تجتاح البلاد مع دخول العام الجديد، ولكن يجب أخذ كافة الاحتياطات لتفادي مخاطرها، ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تبين أن هناك العديد من المناطق تتأثر بظاهرة الشبورة الكثيفة التي تصل حد الضباب وتعيق رؤية السائقين أثناء القيادة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، مشددة على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة.
وعن تفاصيل الظاهرة الجوية وحالة الطقس المتوقعة أول أيام بالعام الجديد، قالت الأرصاد إن الطقس، مائل للدفء نهارا على المناطق الجنوبية، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق.
وتعتبر الشبورة الجوية الكثيفة أبرز الظواهر الجوية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ناصحة السائقين باتباع تعاليم المرور وتوخي الحذر والقيادة بهدوء وخاصة على الطرق المذكورة لتفادي مخاطر الشبورة ومنعا لارتكاب الحوادث.
ومن أبرز الظواهر الجوية لهذا اليوم أيضا ظهور شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.
ووجهت إدارة المرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق -مدير المرور-، نصائح مهمة للسائقين لتفادي مخاطر الشبورة الكثيفة، وتجنبا لحوادث الطرق، ووضعت مجموعة من النصائح ومنها:
1- امتنع عن استخدام هاتفك الجوال أثناء قيادة السيارة.
2- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
3- احذر من استخدام الفرامل بشكل مفاجئ في مياه الأمطار لجنب انزلاق السيارة.
4- يجب على قائدى السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.
5- وضع النور الأمامى في الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة.
6- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) والاسترشاد بالخطوط الأرضية
7- يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع
8- فتح جزئي لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.
9- يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً
10- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج
11- عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا.
12- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.