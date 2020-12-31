"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تجتاح البلاد أول أيام العام الجديد

لا داعي للخوف و القلق من الظاهرة الجوية التي تتحدث عنها الأرصاد الجوية، والتي تجتاح البلاد مع دخول العام الجديد، ولكن يجب أخذ كافة الاحتياطات لتفادي مخاطرها، ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تبين أن هناك العديد من المناطق تتأثر بظاهرة الشبورة الكثيفة التي تصل حد الضباب وتعيق رؤية السائقين أثناء القيادة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، مشددة على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة.





وعن تفاصيل الظاهرة الجوية وحالة الطقس المتوقعة أول أيام بالعام الجديد، قالت الأرصاد إن الطقس، مائل للدفء نهارا على المناطق الجنوبية، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق.



