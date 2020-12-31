محافظ القليوبية يتفقد أعمال التطوير ببنها وشبرا الخيمة

Advertisements

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية، شملت متابعة أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينه بنها، ومتابعة أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ومتابعة أعمال تطوير طريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة.



بدأ المحافظ الجولة، بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينه بنها، حيث تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة، وتجديد كافة عناصره، مع الاهتمام بالتشجير، وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس المواطنين مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.



واطمأن المحافظ على انتظام سير العمل، وتابع أعمال تركيب واجهات أسوار الكورنيش كما تفقد نماذج المقاعد، لتعميمها بكورنيش النيل، مشددا على ضرورة عدم تأثير الأعمال الجارية على راحة المواطنين.



كما تابع الهجان، أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، والتي تبدأ من نزلة أم بيومي، بطول 3 كم، بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطي وأرصفة جانبية، وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري.



كما تابع المحافظ أعمال نقل المرافق (صرف صحي - مياه - كهرباء - خطوط التليفون)، حيث جرى عمل خطوط صرف جديدة، وأيضا خطوط للمياه، مع نقل مرافق الكهرباء وخطوط التليفونات، حيث يتم الانتهاء من أعمال نقل المرافق خلال الأسبوع القادم، وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لإنهاء المشروع في الموعد المحدد له.



اختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد المحافظ، القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث جرى الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا.



وأبدى المحافظ بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمدة الإنارة مع تكثيفها في بعض الأماكن، مع عمل ساحات الانتظار السيارات، مشددا علي مهندسي المشروع بضروره الالتزام بالموعد المحدد لانتهاء من أعمال التطوير.



رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينه بنها، واللواء مجدي العناني رئيس مدينه شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي بالمحافظة